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وكيل البرلمان يكشف أولويات المجلس فى دور الانعقاد الرابع.. تعرف عليها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:30 ص
وكيل البرلمان يكشف أولويات المجلس فى دور الانعقاد الرابع.. تعرف عليها السيد الشريف وكيل مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيهتم خلال دور الانعقاد الرابع بالانتهاء من قوانين الإدارة المحلية والتأمينات والمعاشات والتصالح فى مخالفات البناء وتنظيم مهنة أطباء العلاج الطبيعى، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات المحليات سيكون بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون مباشرة، لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة.

 

وأضاف "الشريف"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس سيهتم أيضاً فى دور الانعقاد الرابع بكل مشروعات القوانين التى لها علاقة مباشرة بالشارع والمواطن، مشيراً إلى أن دور الانعقاد الثالث كان له طابع اقتصادى فى إطار عملية الإصلاح الشامل التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقف ورائها البرلمان من خلال تلك التشريعات.

 

هذا وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، إن مشروع قانون المالك والمستأجر، سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الثلاثاء لاستعراض إنجازات المجلس فى دور الانعقاد الثالث، مضيفاً: "نطمئن الطرفين بأنه لن يصدر القانون إلا فى نقطة المنتصف، بين حق المالك وحق المستأجر، وبما يحقق العدل بينهما".


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