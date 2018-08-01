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وصلة مزاح تنتهى بإصابة بائع شاى بزجاجة فى بطنه بأبو النمرس

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:36 م
وصلة مزاح تنتهى بإصابة بائع شاى بزجاجة فى بطنه بأبو النمرس حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سائق لشروعه فى قتل بائع شاي بأبو النمرس، بعد وصلة مزاح بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد بإصابة بائع شاي بجرح نافذ بالبطن نتيجة الاعتداء عليه بكسر زجاجة.
 
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين سائق بعد وصلة مزاح بينهما، فأصابه المتهم بزجاجة مكسورة ببطنه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

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