وزير خارجية الصين: المصالح المشتركة مع ماليزيا تفوق "الخلافات المحدودة"

بكين (أ ش أ)

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" أن المصالح المشتركة بين الصين وماليزيا تفوق "الخلافات المحدودة" بين البلدين.

وقال وانج يى - فى تصريحات خلال زيارته إلى ماليزيا ولقائه وزير الخارجية الماليزى سيف الدين عبد الله نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إن الصين تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها الثنائية مع ماليزيا، وترغب فى الحفاظ على السياسات الودية تجاهها، من أجل تعميق التعاون وعودة النفع على شعبى البلدين، مضيفا أن العلاقات الصينية-الماليزية تتسم "بالأهمية الاستراتيجية".

وتابع وانج يى أن الصين تحترم اختيارات الشعب الماليزي، وتدعم ماليزيا فى متابعة طريق التنمية الذى يناسب ظروفها الوطنية الخاصة، مؤكدا ثقة الصين فى أنه تحت قيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد، سيضل شعب ماليزيا متحدا وسيحقق إنجازات جديدة.

وأشار وزير الخارجية الصينى إلى أن لديه مهمة خلال زيارته إلى ماليزيا، وهى عمل استعدادات لزيارة مهاتير الرسمية المقبلة إلى الصين، لافتا إلى أنه خلال زيارته إلى الصين، ستكون هناك ثقة متبادلة أقوى بين زعيمى البلدين وسيضعان سويا منهجا جديدا للتعاون متبادل النفع بين البلدين.

وأعرب عن تقديره لدعم رئيس وزراء ماليزيا لمبادرة "الحزام والطريق" التى اقترحتها الصين، ومشاركته فيها، منوها إلى أن الجهود المشتركة بين الصين وماليزيا، كشريكتين طبيعيتين فى المبادرة، ستفتح مجالات أعظم للتعاون متبادل النفع بين البلدين وستسهم فى تحقيق تقدم ورخاء مشتركين.