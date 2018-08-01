video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية الصين: المصالح المشتركة مع ماليزيا تفوق "الخلافات المحدودة"

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:25 ص
وزير خارجية الصين: المصالح المشتركة مع ماليزيا تفوق "الخلافات المحدودة" عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى"
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" أن المصالح المشتركة بين الصين وماليزيا تفوق "الخلافات المحدودة" بين البلدين.

وقال وانج يى - فى تصريحات خلال زيارته إلى ماليزيا ولقائه وزير الخارجية الماليزى سيف الدين عبد الله نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إن الصين تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها الثنائية مع ماليزيا، وترغب فى الحفاظ على السياسات الودية تجاهها، من أجل تعميق التعاون وعودة النفع على شعبى البلدين، مضيفا أن العلاقات الصينية-الماليزية تتسم "بالأهمية الاستراتيجية".

وتابع وانج يى أن الصين تحترم اختيارات الشعب الماليزي، وتدعم ماليزيا فى متابعة طريق التنمية الذى يناسب ظروفها الوطنية الخاصة، مؤكدا ثقة الصين فى أنه تحت قيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد، سيضل شعب ماليزيا متحدا وسيحقق إنجازات جديدة.

وأشار وزير الخارجية الصينى إلى أن لديه مهمة خلال زيارته إلى ماليزيا، وهى عمل استعدادات لزيارة مهاتير الرسمية المقبلة إلى الصين، لافتا إلى أنه خلال زيارته إلى الصين، ستكون هناك ثقة متبادلة أقوى بين زعيمى البلدين وسيضعان سويا منهجا جديدا للتعاون متبادل النفع بين البلدين.

وأعرب عن تقديره لدعم رئيس وزراء ماليزيا لمبادرة "الحزام والطريق" التى اقترحتها الصين، ومشاركته فيها، منوها إلى أن الجهود المشتركة بين الصين وماليزيا، كشريكتين طبيعيتين فى المبادرة، ستفتح مجالات أعظم للتعاون متبادل النفع بين البلدين وستسهم فى تحقيق تقدم ورخاء مشتركين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يعتزم فرض رسوم نسبتها 25% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار

الصين

اخبار الصين

خارجيه الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

باحثون يطورون ذكاء اصطناعيا يمكنه تحديد شخصيتك من حركة عينيك

باحثون يطورون ذكاء اصطناعيا يمكنه تحديد شخصيتك من حركة عينيك

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة