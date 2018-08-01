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وزير النفط الكويتى عن احتمال إغلاق "هرمز": لدينا خطط جاهزة فى حالات الطوارئ

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:07 ص
وزير النفط الكويتى عن احتمال إغلاق "هرمز": لدينا خطط جاهزة فى حالات الطوارئ وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى
رويترز
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قال وزير النفط الكويتى، ردا على سؤال بخصوص احتمال إغلاق مضيق هرمز، إن دول الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ فى حالات الطوارئ.
 
وأضاف "متفائل للغاية بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبا جدا"، متوقعا الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام.
 
وأوضح أن  إنتاج الكويت الحالى من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع فيينا الأخير.
 

وأشار إلى أن أسواق الخام تصل لمرحلة مستقرة جدا، سواء للمنتجين أو المستهلكين.

كما أكد وزير النفط الكويتى، إنه سيتم إرسال 4 محطات تحلية مياه إلى العراق بطاقة إجمالية مليون جالون إمبراطورى يوميا.

 

 


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