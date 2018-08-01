وزير النفط الكويتى عن احتمال إغلاق "هرمز": لدينا خطط جاهزة فى حالات الطوارئ

وأضاف "متفائل للغاية بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبا جدا"، متوقعا الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام.

وأوضح أن إنتاج الكويت الحالى من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع فيينا الأخير.