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وزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:23 م
وزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن الفريق يونس المصري
كتب محمد طنطاوى
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وجه وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري كافة الأجهزة والقطاعات والإدارات العاملة بمطار القاهرة الدولي بالعمل فورا على إنهاء إجراءات سفر الركاب من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضي خاصة من الحجاج. 
 
وشدد الفريق المصري على كافة المسئولين بالشركات التابعة للوزارة على ضرورة تواجد فرق العلاقات العامة التابعة لشركتى مبناء القاهرة الجوى ومصر للطيران لتوجيه الركاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم الخدمات اللازمة لهم واصطحابهم حتى بوابات الخروج. 
 
وأكد وزير الطيران المدنى على ضرورة تواجد الكراسي المتحركة وكل ما يلزم لخدمة الركاب والمسافرين وتخصيص كاونترات حجز لهم موضحا به علامات ارشادية لخدمة الركاب والحجاج، كما أكد على ضرورة المتابعة لجميع عيادات الحجر الصحى بالمطار ومتابعة المرضي من المسافرين حفاظا على حياتهم. 
 
 
 

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