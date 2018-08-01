video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع اليابانى: نشر الأنظمة الصاروخية "دفاع وطنى محض"

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:21 ص
وزير الدفاع اليابانى: نشر الأنظمة الصاروخية "دفاع وطنى محض" وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا، اليوم الأربعاء، إن نشر الأنظمة الصاروخية "دفاع وطنى محض"، وذلك ردا على قلق روسيا بشأن هذا الأمر .

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن روسيا اشتكت أمس خلال اجتماع وزراء الدفاع والخارجية 2+2 من خطة اليابان لنشر أنظمة الدفاع الصاروخى الأمريكية المتقدمة.

وفى حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، قال أونوديرا أيضا إنه دعا روسيا إلى ضبط النفس فى مسألة نشر قوات عسكرية على الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية فى أقصى شمال اليابان.

وخلال الاجتماع، اتفق وزراء الخارجية والدفاع فى البلدين على التعاون من أجل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وتكثيف التعاون الأمني.

وتأمل طوكيو فى أن يساعد التعاون مع موسكو بشأن كوريا الشمالية وتعزيز الحوار الأمني، ​​فى تسوية خلاف بدأ منذ عقود حول الأراضى المتنازع عليها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع اليابانى يلتقى نظيره الأمريكى فى طوكيو الجمعة المقبل

وزير الدفاع اليابانى: يتعين على كوريا الشمالية إنهاء جميع برامجها النووية

وزير الدفاع اليابانى: الضربة الغربية لسوريا رسالة إلى بيونج يانج

وزير الدفاع اليابانى

اليابان

الانظمه الصاروخيه

موسكو

روسيا




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة