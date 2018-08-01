وزير الدفاع اليابانى: نشر الأنظمة الصاروخية "دفاع وطنى محض"

طوكيو (أ ش أ)

قال وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا، اليوم الأربعاء، إن نشر الأنظمة الصاروخية "دفاع وطنى محض"، وذلك ردا على قلق روسيا بشأن هذا الأمر .

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن روسيا اشتكت أمس خلال اجتماع وزراء الدفاع والخارجية 2+2 من خطة اليابان لنشر أنظمة الدفاع الصاروخى الأمريكية المتقدمة.

وفى حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، قال أونوديرا أيضا إنه دعا روسيا إلى ضبط النفس فى مسألة نشر قوات عسكرية على الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية فى أقصى شمال اليابان.

وخلال الاجتماع، اتفق وزراء الخارجية والدفاع فى البلدين على التعاون من أجل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وتكثيف التعاون الأمني.

وتأمل طوكيو فى أن يساعد التعاون مع موسكو بشأن كوريا الشمالية وتعزيز الحوار الأمني، ​​فى تسوية خلاف بدأ منذ عقود حول الأراضى المتنازع عليها.