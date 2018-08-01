وزير الدفاع الصينى يتعهد بدحر وإحباط أى محاولات انفصالية لـ "تايوان"

بكين (أ ش أ)

قال عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطنى الصينى وى فنج خه، إن هناك صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية، متعهدا بأن جيش التحرير الشعبى الصينى لديه من التصميم والثقة والقدرة ما يمكنه من دحر وإحباط أى محاولات انفصالية من أجل ما يسمى بـ "استقلال تايوان" بأى شكل وأى تدخل خارجى.

جاء ذلك فى كلمة لوزير الدفاع الوطنى الصيني، خلال حفل استقبال أقامته وزارة الدفاع الصينية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ91 لتأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى الذى يوافق الأول من أغسطس.

وأضاف "وى فنغ خه" أن الجيش الوطنى الصينى سيظل صادقا ووفيا لمهمته التأسيسية، وسيعمل بجد لبناء قوات الشعب كقوة عالمية، مؤكدا أن الصين ستظل ثابتة على طريق التنمية السلمية، وستواصل اتباع سياسة دفاع وطنية ذات طبيعة دفاعية، وتعمل مع الدول الأخرى لتعزيز مبادرة "الحزام والطريق".

وأشار إلى أن الصين ستعزز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية وبناء مجتمع يتمتع بمصير مشترك للبشرية، وستواصل جهودها للحفاظ على السلام العالمي، والمساهمة فى التنمية العالمية، والحفاظ على النظام الدولى.