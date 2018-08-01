وزير التجارة: 60 شركة أمريكية تزور القاهرة أكتوبر المقبل لبحث فرص الاستثمار

كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن وفدا من كبرى الشركات الأمريكية سيزور القاهرة نهاية شهر أكتوبر المقبل للتعرف على الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة والتى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى تضم مسئولى أكثر من 60 شركة أمريكية.

وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة تمثل محور ارتكاز لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال فى البلدين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق، وقد شارك فى اللقاء السفيرة ماجدة شاهين، مستشار الوزير للعلاقات الدولية وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور أشرف الربيعى، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.









وأوضح الوزير أن اللقاء قد تناول عدد من الموضوعات الهامة المطروحة بين الجانبين المصرى والأمريكى من بينها أهمية استكمال المباحثات المتعلقة باتفاقية التيفا والتى ستسهم فى تيسير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى حرص الحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين ورجال الصناعة سواء المصريين أو الأجانب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية واستثمارية حقيقية فى مصر.

ولفت نصار إلى حرص الوزارة على خلق بيئة أعمال ملائمة وجاذبة للاستثمارات من خلال تحسين البيئة التشريعية للصناعة والتصدير، فضلا عن بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وتطبيق أحدث التوجهات العالمية فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنه تم تكليف المكاتب التجارية بالخارج لتحقيق المزيد من التواصل مع المستثمرين الأجانب وإعداد دراسات تسويقية للفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المصرى لنقل الصورة الذهنية الصحيحة عن مصر خاصة فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والميزات التنافسية التى تتميز بها مصر.

ومن جانبه أشار المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية إلى أهمية تحقيق المزيد من التواصل بين مجتمع الأعمال والحكومة بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرى، لافتا إلى الدور المحورى الذى تقوم به الغرفة فى تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية وبصفة خاصة فى المجال الاقتصادى حيث ساهم هذا الدور فى زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرى فضلا عن زيادة معدلات الصادرات المصرية للسوق الأمريكى.

وطالب بضرورة مواجهة البيروقراطية واتخاذ قرارات فعالة لمواجهة التحديات الحالية التى تواجه المستثمرين فى السوق المصرى الأمر الذى يسهم إيجابا فى زيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبى إلى السوق المصرى.

كما أكد عمر مهنا رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى وعضو الغرفة على أهمية زيارات طرق الأبواب التى يقوم المجلس بتنظيمها سنويا بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية الأمريكية والتى أسفرت على مدار أعوام طويلة عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فى طريق تطوير العلاقات المصرية الأمريكية على مختلف الأصعدة، لافتا إلى حرص المجلس على القيام بدور فاعل فى التسويق لمصر ليس فقط على الصعيدين التجارى والاستثمارى ولكن أيضا سياحيا واجتماعيا من خلال تعريف صانعى القرار ومجتمع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية بالصورة الصحيحة لمصر.

وأشاد أشرف بكرى عضو الغرفة بنجاح الحكومة خلال الفترة الماضية فى حل وإزالة عدد كبير من التحديات التى كانت تعترض مجتمع الأعمال فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية والتى يأتى على رأسها حل مشكلات الطاقة، والبنية التحتية، وتوافر العملات الأجنبية، والمشكلات الأمنية، لافتا إلى ضرورة استمرار عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى من خلال وضع حلول جذرية للبيروقراطية، وزيادة الشفافية، والقضاء على الازدواجية بين الجهات الحكومية فى بعض القضايا.

ومن جانبه أوضح مصطفى الحلوجى رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة، أن اللجنة تعد إحدى أهم اللجان القطاعية بالغرفة والتى يصل إجماليها إلى 21 لجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تضم 50 شركة صناعية محلية وإقليمية، وعالمية عاملة بالسوق المصرى معظمها يقوم بالتصدير من مصر.

وأشار إلى وجود عدد كبير من قصص النجاح للشركات الأعضاء باللجنة والتى حرصت على التواجد بالسوق المصرى وزيادة استثماراتها به على مدار جميع الأعوام السابقة بالرغم من وجود بعض التحديات خاصة خلال السنوات الخمس الماضية وذلك لثقتهم الكبيرة بالسوق المصرى وما يحمله من فرص هائلة للتوسع وزيادة الأعمال، لافتا فى هذا الإطار إلى قيام إحدى كبريات الشركات الأمريكية العاملة فى مجال إنتاج الشوكولاتة بنقل مصانعها إلى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية وجعلها مصدر تصنيع رئيسى للشركة فى منطقة الشرق الأوسط حيث تقوم حاليا بالتصدير من مصر لمختلف دول العالم، وكذا قيام عدد من الشركات الكبيرة بالتوسعات فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية ومنها شركات تعمل فى مجالات التصنيع الغذائى ومنتجات العناية بالأطفال.

كما شدد سيف الدين الصادق عضو مجلس إدارة الغرفة على أهمية دعم الدولة لقطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة التى تمتلك مصر فيها العديد من المزايا التنافسية الهائلة حيث يعد ثالث أكبر القطاعات التصديرية فى مصر، لافتا فى هذا الصدد إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والتى يجب العمل على حلها لزيادة تنافسية المنتج الغذائى المصرى سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.