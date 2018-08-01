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وزير البترول يستقبل المبعوث التجارى البريطانى لبحث الاستثمار فى القطاع

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:02 ص
وزير البترول يستقبل المبعوث التجارى البريطانى لبحث الاستثمار فى القطاع جانب من اللقاء
كتب ـ أحمد أبو حجر
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السير جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى في المملكة المتحدة والوفد المرافق له، بحضور السيد جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات بين مصر وبريطانيا وسبل دعم التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى، خاصة وأن الشركات البريطانية تساهم في تنفيذ عدد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الكبرى فى مياه البحر المتوسط بمصر ومن أهمها مشروعات غرب دلتا النيل وأتول ونورس، كما شهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول أمام الشركات البريطانية والمزايدات الجديدة التي طرحت مؤخراً للاستثمار في مناطق واعدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

 

وأكد الملا خلال اللقاء استمرار قطاع البترول في استراتيجيته لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وأن العلاقات المصرية البريطانية ممتدة منذ فترة طويلة في صناعة البترول والغاز، وأن المشروعات المشتركة أعطت دفعات لدعم التعاون بين البلدين، وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم استثمارات الشركات البريطانية العاملة في مصر في مجال انتاج الغاز الطبيعى في ضوء الخطط والبرامج الجارية والمخططة لتنمية الاكتشافات الجديدة.

 

من جانبه، أكد جيفرى اهتمام الشركات البريطانية بمشروعات التكرير الجارى العمل عليها حالياً بأسيوط والسويس، وأشاد بالطفرة التى شهدها قطاع البترول والنتائج التى تحققت، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تمت مؤخراً بمصر غيرت الخريطة الاستثمارية بصناعة البترول والغاز، وأضاف جيفرى أن الشركات البريطانية العاملة في مصر أشادت بتغير مناخ العمل جذرياً خلال السنوات الأخيرة وتذليل الصعاب أمام الشركاء الأجانب مما حفز الشركات البريطانية الأخرى على الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

 

ووجه جيفرى الدعوة لوزير البترول لحضور أسبوع البترول والغاز العالمى والذى سيعقد في العاصمة البريطانية لندن فى نوفمبر القادم.


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