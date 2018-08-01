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وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بموافقة "الوزارء" على قرار مد الإجازات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:17 م
وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بموافقة "الوزارء" على قرار مد الإجازات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بالتهنئة للمصريين فى الخارج ، لموافقة مجلس الوزراء على مد الإجازات للمصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يشمل الإجازات والمعارين،  موجهه الشكر لكل من ساند هذا الملف.

وكشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد الإجازات للمصريين بالخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تلقت العديد من الشكاوى لحل أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج، عقب صدور قرار سابق من محافظ الشرقية بعدم تجديد الإجازات الخاصة بهم وعودتهم إلى عملهم بمصر.

واستعرضت وزيرة الهجرة كافة الجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية، لافتة إلى أن هناك وتنسيق بين مافة جهات الدولة لتنفيذ التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية المشكلة من قِبل رئيس الوزراء، بمد فترة الإجازات.

والجدير بالذكر، أن السفيرة نبيلة مكرم قد طلبت من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، حضور مجلس المحافظين والذي كان مقررا انعقاده برئاسته، لعرض أزمة إجازات العاملين بالخارج ليس فقط على مستوى كافة المحافظات.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

كما عقدت وزيرة الهجرة لقاء مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق، ومحافظ الشرقية لبحث الأمر، وجرى الاتفاق، بناءً على اقتراحها، على مد فترة الإجازات إلى 1 يناير 2019 المقبل، حتى انتهاء اللجنة، التي شكل من قِبل رئيس الوزراء، من إصدار التوصية الخاصة بها، وبالفعل صدر توجيه لكافة المحافظات بهذا الأمر.

وجاء ذلك بعدما تلقت وزيرة الهجرة العديد من الرسائل والشكاوى تطلب مد مهلة تجديد الإجازات الخاصة بهم إلى الأول من يوليو 2019 عقب انتهاء العام الدراسي للابناء في الدول العربية.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث أزمة الإجازات الخاصة بالعاملين بالخارج، فقد عقدت اللجنة اجتماعها بحضور وزراء "الهجرة، والقوى العاملة، والتنمية المحلية السابق"، وممثل عن وزارة التخطيط، وتم الاتفاق على إعداد تقرير بتوصية لمد فترة الإجازات للعاملين من المصريين بالخارج إلى 5 سنوات، وبدورها رفعتها وزيرة الهجرة إلى رئيس الحكومة، الذي وجه القسم التشريعي بمجلس الوزراء لدراستها ومدى دستوريتها حتى يصدر قرار رسمي بها.

وعلى صعيد متواصل، دعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السفيرة نبيلة مكرم، لشرح جهود وزارة الهجرة في هذا الإطار، حيث جرى استعراض كافة الجهود إلى أن أوصت اللجنة بمد الإجازات إلى الأول من يوليو 2019، وأسلت هذه التوصية إلى مجلس الوزراء ووزارتي القوى العاملة، والتنمية المحلية، لتعميمها بكافة المحافظات.

وعقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حرصت وزيرة الهجرة على الاجتماع مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الجديد، حيث استعرضت أهم مطالب العاملين المصريين في الخارج الخاصة بمد الإجازة والقرارات التي صدرت للتيسير على المواطنين، وكذلك العقبات التي ما زالت تواجههم في عدد من المحافظات ومقترحات حلها.

كما تواصل السفيرة نبيلة مكرم مع وزير المالية لبحث حلول غير تقليدية لتوفير بدائل تغني عن عودة العاملين بالخارج.


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الهجره

وزيره الهجره

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