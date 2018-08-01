وزيرة التخطيط: إطلاق التعداد الاقتصادى أول أكتوبر بعد 5 سنوات من صدوره آخر مرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقام بالتوقيع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وعقب التوقيع قالت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع الرقم البريدى الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات التوصيل والتوزيع فى الجمهورية، بما يساعد على نمو الخدمات الحكومية للهيئات والمواطنين، كما يدعم تخطيطاً حكومياً أكثر كفاءة فى عدة مجالات (إسكان، ضرائب، الإنقاذ والطوارئ، مرافق، إلخ)، بالإضافة إلى دعم نمو التجارة الإلكترونية وصناعات التسويق المستهدف.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق التعداد الاقتصادى اول اكتوبر بعد 5 سنوات من صدوره آخر مرة.

من جانبه أشار وزير الاتصالات إلى أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمى للتعاون بين الجهتين، متضمناً محددات استعانة الهيئة بخرائط الأساس الرقمية والبيانات السكانية والاقتصادية المنتجة حديثاً بواسطة الجهاز (من خلال مشروع التعداد العام للسكان 2017)، لاستخدامها فى المشروع القومى "لمنظومة الرقم البريدى الجديد" الذى تقوم الهيئة القومية للبريد حالياً على تنفيذه بهدف إنشاء رقم بريدى جديد يحد كل مجموعة من المبانى ويحدد بشكل متفرد كل مكان قابل للعنونة فى مصر، وذلك فى إطار منهجية تتوافق مع الحدود الإدارية للدولة، وتحقق الاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وثقة المواطن البسيط فى دور هذه المكاتب.