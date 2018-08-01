video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التخطيط: إطلاق التعداد الاقتصادى أول أكتوبر بعد 5 سنوات من صدوره آخر مرة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:03 م
وزيرة التخطيط: إطلاق التعداد الاقتصادى أول أكتوبر بعد 5 سنوات من صدوره آخر مرة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقام بالتوقيع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

 

وعقب التوقيع قالت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع الرقم البريدى الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات التوصيل والتوزيع فى الجمهورية، بما يساعد على نمو الخدمات الحكومية للهيئات والمواطنين، كما يدعم تخطيطاً حكومياً أكثر كفاءة فى عدة مجالات (إسكان، ضرائب، الإنقاذ والطوارئ، مرافق، إلخ)، بالإضافة إلى دعم نمو التجارة الإلكترونية وصناعات التسويق المستهدف.

 

وأوضحت أنه سيتم إطلاق التعداد الاقتصادى اول اكتوبر بعد 5 سنوات من صدوره آخر مرة.

 

من جانبه أشار وزير الاتصالات إلى أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمى للتعاون بين الجهتين، متضمناً محددات استعانة الهيئة بخرائط الأساس الرقمية والبيانات السكانية والاقتصادية المنتجة حديثاً بواسطة الجهاز (من خلال مشروع التعداد العام للسكان 2017)، لاستخدامها فى المشروع القومى "لمنظومة الرقم البريدى الجديد" الذى تقوم الهيئة القومية للبريد حالياً على تنفيذه بهدف إنشاء رقم بريدى جديد يحد كل مجموعة من المبانى ويحدد بشكل متفرد كل مكان قابل للعنونة فى مصر، وذلك فى إطار منهجية تتوافق مع الحدود الإدارية للدولة، وتحقق الاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وثقة المواطن البسيط فى دور هذه المكاتب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تعتمد ضوابط تخصيص أراضى بالمنطقة الصناعية للعلمين الجديدة للمطورين

الحكومة تعلن عن خدمات مركز Call center بمنظومة الشكاوى الحكومية لمدة عام

مجلس الوزراء يوافق على نقل ملكية 42 عمارة بمدينة بدر للمنتفعين من الروبيكى

الحكومة تعلن بدء إجراءات تنفيذ البنية التحتية لتطوير التعليم بـ2.5 مليار جنيه

جهاز التعبئة العامة والاحصاء

التخطيط

اخبار مصر

هيئة البريد




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة