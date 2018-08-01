وزيرة البيئة: تنفيذ دورات تدريبية على إدماج البعد البيئى فى خطط التنمية

كتبت آية دعبس

شاركت وزارة البيئة فى البرنامج التدريبى الخاص بإدماج البعد البيئى فى خطط التنمية بمعهد التخطيط القومى، وذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على بناء قدرات العاملين والتعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030، وضمن استراتيجية رفع كفاءة الموظف في القطاع الحكومى على قراءة السياسات والاستراتيجيات التنموية وربطها بأهداف وغايات التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون استيعاب كامل لأهداف رؤية مصر 2030، وتحديد الآليات والبرامج اللازمة لتحقيقها، مما يتطلب تدريب وبناء قدرات العاملين في كافة القطاعات في هذا المجال للوصول إلى مستويات الأداء المثلى، والاستفادة من الكفاءات والعقول المستنيرة من ابناء مصر لتطوير الأداء باستمرار بما يتناسب مع المتغيرات المتلاحقة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين بمفهموم التنمية المستدامة وركائزها الإقتصادية والاجتماعية والبيئية وأهمية تحقيق الترابط بين هذه المكونات فى الواقع العلمى من أجل تحقيق التنمية المنشودة وأدوات وآليات إدماج البعد البيئى فى الخطط الإستراتيجية، وربطها وتكاملها مع خطط باقى القطاعات تنفيذا للالتزامات الوطنية والدولية والخروج بمقترحات لإعداد وتنفيذ هذه الخطط.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ هذا البرنامج من خلال برنامجين فرعيين ومتكاملين هما برنامج ( التنمية المستدامة : التطبيق والتكامل) وبرنامج ( آليات تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية نحو التنمية المستدامة)، وسيعقب البرنامج التدريبى عقد لقاءات دورية بمقر وزارة التخطيط لصياغة أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وفى السياق نفسه، نفذت الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء و بالتعاون مع مشروع استدامة النقل و دعم نظام حضرى متطور فى القاهرة ثلاث دورات تدريبية للبرامج الإحصائية بمقر معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة العاملين بالوزارة فى مجال استخدام برامج التحليل الإحصائى وتحليل البيانات، بهدف مساعدة الباحثين على تحليل البيانات والاستفادة منها بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعمل على إعادة النظر فى الرؤية التنموية الحالية لمواكبة التطورات ووضع أفضل السبل بما يمكن المجتمع المصرى من الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.

وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة فى حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذى تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد البيئى.