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وزيرة الاستثمار: توقيع اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو بقيمة 205 ملايين يورو

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:52 م
وزيرة الاستثمار: توقيع اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو بقيمة 205 ملايين يورو وزيرة الاستثمار
كتب محسن البديوى
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أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو بقيمة 205 مليون يورو مع البنك الأوروبى، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل توقيع بروتوكولين تعاون عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى.

 

يتضمن البروتوكول الأول تحديث الخط الأول للمترو بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والبروتوكول الثانى بين هيئة البريد وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

 

  

 


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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق

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