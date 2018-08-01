وزارة الأوقاف: افتتاح ثلاثة مراكز ثقافة إسلامية بشمال سيناء

كتب لؤى على

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نتيجة الأئمة المتقدمين لمسابقة عميد مركز ووكيل مركز ومدرس بأحد المراكز الثقافية المقرر فتحها بمديرية أوقاف شمال سيناء بدءًا من العام الدراسي الجديد، وبيان المراكز والمرشحين للعمل بها على النحو التالى:

أولًا: مركز الحسنة الثقافى

1. د. عصام محمد الهادي عبد المقصود محمد عميد المركز الثقافي

2. د. مسعد يوسف فتحي مصطفى وكيل المركز الثقافي

3. الشيخ/ مجاهد وحيد مجاهد عبد الغنى مدرس بالمركز الثقافي

4. الشيخ/ محمود سعيد محمود إبراهيم علي مدرس بالمركز الثقافي

ثانيًا: مركز العريش الثقافى

1. الشيخ/ خميس حمدي أحمد حسين عميد المركز الثقافي

2. الشيخ/ جلال خميس أبو مسلم خطاب وكيل المركز الثقافي

3. الشيخ/ محمود ثروت عبد العظيم أحمد مدرس بالمركز الثقافي

4. الشيخ/ محمد إبراهيم محمد إبراهيم مدرس بالمركز الثقافي

ثالثًا: مركز بئر العبد الثقافي

1. الشيخ/ إسلام أحمد عبد اللطيف محرم عميد المركز الثقافي

2. الشيخ/ محمد جمال عبد اللطيف محمد وكيل المركز الثقافي

3. الشيخ/ التهامي محمود محمد التهامي مدرس بالمركز الثقافي

4. الشيخ/ محمد صبري الششتاوي شلبي المحلاوي مدرس بالمركز الثقافي

وقد قرر الوزير مضاعفة بدل المدارس العلمية والقرآنية والندوات التثقيفية لكلٍّ منهم تقديرًا لتميزهم.