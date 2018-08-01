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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:50 م
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ورشة عمل للتحضير لمسابقة أفضل قرية ومدينة بالغربية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:22 م
ورشة عمل للتحضير لمسابقة أفضل قرية ومدينة بالغربية جانب من الورشة
الغربية عادل ضرة
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عقد اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية ،ورشة عمل، للتحضير لاجراء مسابقة افضل "مدينة- حى- قرية، على مستوى المحافظة، والتي ستبدأ غدا الخميس ولمدة أسبوعين .
 
ووجه السكرتير العام برفع حالة الاستعداد القصوى لرفع كفاءة منظومة النظافة ،بمختلف مجالاتها النظافة العامة بكافة الميادين و الشوارع _ الحالة الفنية لمعدات النظافة وغيرها .
 
و تشكيل لجنة للمرور على المدن والأحياء والقري لتنفيذ اجراءات المسابقة،وسيتم الإعلان عن نتيجة المسابقة عقب انتهاء المدة الزمنية المحددة لها وتقديم مكافأة مالية للفائزين الأوائل.
 
من ناحية أخرى ترأس  المحاسب أحمد عبد السميع ، اجتماع المجلس التنفيذي بالديوان العام بحضور المحاسب محمد صلاح نائب رئيس مجلس المدينة ، والمحاسب السيد غازى السكرتير العام لمجلس المدينة .

حيث شدد على ضرورة الاهتمام بأعمال الرصف بعد الانتهاء من جميع المرافق اللازمة ، إنارة طرق المقابر ومداخل القرى ، ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها ٧٣٤٤م٢ ضمن قطعه رقم ٩ برك ، الواقعة بحوض الغمرى بقرية محلة ابو علي لإقامة ملعب عليها على أن يتم اضافه بند إقامة محلات على السور المحيط بالملعب .

 

 

 

 
 
 

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