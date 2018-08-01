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واشنطن: لا نستطيع تأكيد مسئولية تنظيم داعش على اعتداء طاجيكستان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:59 ص
واشنطن: لا نستطيع تأكيد مسئولية تنظيم داعش على اعتداء طاجيكستان تنظيم داعش الإرهابى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "لا تستطيع تأكيد" مسؤولية تنظيم داعش الإرهابى عن مقتل 4 سياح غربيين فى طاجيكستان الأحد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت "لا يمكننا فى هذه المرحلة أن نؤكد من هو المسؤول عن هذا الاعتداء"، على الرغم من إعلان التنظيم فى وقت سابق مسؤوليته عنه.

وأضافت "الإدارة الأمريكية قدّمت مساعدة للسلطات الطاجيكية التى تُجرى التحقيق، وسنقدّم مزيدا من المعلومات عندما نحصل عليها"، مشيرة إلى أن طاجيكستان تتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان 7 سياح أجانب يقومون برحلة بالدراجات فى طريق بامير الشهير، وقامت سيارة بدهسهم، ثم هاجمهم مسلحون فى منطقة دانغارا التى تبعد حولى 150 كلم عن العاصمة دوشانبى.

وقُتل فى الهجوم أمريكيان وسويسرى وهولندى، وجرح سويسرى وهولندى وخرج فرنسى سالما.

وبعدما تحدّثت أولا عن حادث سير، أعلنت سلطات طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة أنّ المشتبه فيهم "كانت بحوزتهم سكاكين وأسلحة نارية"، وأن أحد السيّاح جرح بسلاح أبيض.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابى الهجوم، فى بيان باللغة العربية على موقعه الإلكترونى الدعائى "أعماق" الإثنين.

لكنّ وزارة الداخلية الطاجيكستانية رفضت الثلاثاء، هذا التبنى ووجهت الاتهام إلى حزب النهضة الإسلامية.

 


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