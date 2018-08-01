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نيابة أمن الدولة تحقق مع ضابطين متهمين بالتورط فى قضية رشوة رئيس الجمارك

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:42 م
نيابة أمن الدولة تحقق مع ضابطين متهمين بالتورط فى قضية رشوة رئيس الجمارك الرقابة الإدارية
كتب حازم عادل
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تباشر نيابة أمن الدولة، التحقيق مع ضابطين أحداهما من مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم ورئيس مباحث شرق بورسعيد، لاتهامهما فى التورط بالقضية التى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية باتهام جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك بالرشوة.
 
كانت نيابة أمن الدولة أصدرت قرارا بضبط وإحضار ضابطين، لثبوت تورطهما من خلال التحقيقات مع المتهم الرئيسى والمستخلص الجمركى المتهم الثانى، واستدعاء بعض الشهود وسماع أقوالهم.
 
كانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، لحصوله على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

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