نوفازا ستانزا: انسحبنا من العاصمة الإدارية لعدم قدرتنا على التنفيذ خلال 3 سنوات

كتب أحمد حسن

أكد عادل فهمى، مسئول التسويق بشركة نوفازا ستانزا، أن الشركة بدأت فى رد مقدمات الحجز لجميع العملاء الذين حجزوا فى مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عادل فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يتم حاليا رد مقدم الحجز بالكامل دون خصم منه أى رسوم وذلك لأن الشركة هى التى عدلت عن المشروع وليس للعميل أى ذن بفى تحمل أى رسوم.

وأكد أن الشركة قررت تحمل أى خسارة دون تحميل عملائها أية أعباء أو رسوم، لافتا إلى أنه فى حالة سفر العميل خارج البلاد، يسمح بحضور أحد أقاربه باستلام مبلغ مقدم الحجز بشرط التوقيع على إيصال استلام المبلغ.

وأوضح مسئول التسويق بالشركة أن سبب الانسحاب من مشروع العاصمة الادارية الجديدة، يرجع لعدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة الثلاث سنوات، وحفاظا على سمعتها.

وكانت شركة العاصمة الادارية الجديدة قد أعلنت عن انسحاب شركة نوفازا استانزا من العاصمة الادارية، وأكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة إنه رفض رد مبلغ الـ100 مليون جنيه قيمة مقدم الحجر الخاص بالشركة لحين الانتهاء من رد كامل مقدمات الحجز الخاصة بعملاء الشركة الذين حجزوا فى مشروع الشركة المنسحبة بالمشروع.