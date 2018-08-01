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ننشر تقرير الطب الشرعى فى اغتصاب "توربينى بدر" لـ 3 أطفال

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:13 م
ننشر تقرير الطب الشرعى فى اغتصاب "توربينى بدر" لـ 3 أطفال جريمة اغتصاب الأطفال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أكد مصدر مطلع بنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، أن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعى لـ3 أطفال فى واقعة تعرضهم للاغتصاب من قبل مسن يدعى "جابر.ف".
 
 
وأوضح  التقرير الذى تسلمته النيابة، عن وجود تعدى جنسى على الأطفال وذلك بعد أن أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بعد ورود بلاغات لقسم بدر من أسر الأطفال تفيد اغتصاب المسن للأطفال داخل شقته.
 
 
وكشف المصدر أن النيابة تواصل التحقيق فى الواقعة بعد استلام تقريرى الطب الشرعى وتحريات المباحث لإحالة القضية لمحكمة الجنايات.
 
 
وأنكر المتهم الواقعة وأنه فوجئ بالقبض عليه على إثر إدعاء الأطفال عليه بالتعدى وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.
 
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة جددت حبس المتهم 15 يوما.
 
 
وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على توربينى مسن متهم باغتصاب 3 أطفال تحت تهديد السلاح داخل شقته بمدينة بدر. 
 
 
كان قد تلقى قسم شرطة بدر بلاغات من 3 أسر مفاده قيام عجوز باغتصاب 3 أطفال داخل شقته، وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى جابر.ف 70 سنة، وأنه يقوم باستدراج الأطفال الصغار واغتصابهم داخل شقته وألقى القبض على المتهم.
 

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