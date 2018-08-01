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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:15 م
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نبيه برى: لبنان يمر بأوضاع دقيقة تقتضى الإسراع فى تشكيل الحكومة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:05 م
نبيه برى: لبنان يمر بأوضاع دقيقة تقتضى الإسراع فى تشكيل الحكومة نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن الأوضاع الدقيقة التى تمر بها البلاد ويعيشها اللبنانيون، تقتضى العمل بكل الطاقة للإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب "بري" لعدد من أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا فى أعمال لقاء الأربعاء (لقاء أسبوعى دورى يعقده برى بحضور عدد من النواب)، عن تطلعه لتعامل كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية، بمرونة ومسئولية فى التعاطى مع موضوع تشكيل الحكومة، لتسهيل عملية التشكيل والخروج من حالة المراوحة التى يمر بها لبنان.

ويشهد لبنان صراعات بين معظم القوى والتيارات والأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية، منذ أكثر من شهرين فى أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، وذلك بسبب التنازع على أحجام الحصص الوزارية وتوزيع الحقائب ونوعيتها بالحكومة التى يقوم على تشكيلها حاليا رئيس الوزراء سعد الحريرى.

 


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