نائب أمريكى: روسيا وراء عشرات الحسابات الوهمية على فيس بوك

أ ش أ

قال النائب الأمريكى أنجوس كينج، اليوم الأربعاء، إنه على ثقة بأن روسيا هى التى وراء العشرات من الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" التى كشفت عنها الشركة الأسبوع الماضى.

وأضاف كينج- فى تصريح أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- أن حملات التضليل المُنسقة قد عادت، مُضيفًا أن خطة الكرملين أصبحت أكثر تطورًا عما كانت عليه قبل عامين.

يُشار إلى أن شركة "فيسبوك" أعلنت، أمس، أنها قد أغلقت 32 صفحة وحسابًا عبر فيسبوك وإنستجرام تم تورطها فى القيام بسلوك تضليلى عقب اكتشافها الأسبوع الماضى.

وعلى الرغم من إعلان منصات التواصل الاجتماعى أنها تفتقر "الدليل التقني" لاتهام روسيا، ولكنها وجدت أن حملة التضليل الأخيرة تشبه الحملة السابقة، التى قام بها الكرملين على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

يُذكر أن العديد من المُشرعين قد اتهموا روسيا بدعم حسابات وهمية قبل انطلاق الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2018 الجارى.