ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة Med Arctic لشحن 6000 طن صودا كاوية

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصول السفينة Med Arctic لميناء غرب بورسعيد لشحن 6000 طن صودا كاوية.

وأكدت موانئ بورسعيد، أن سفينة البضائع تحمل الجنسية المالطية ويبلغ طولها 123 مترا والغاطس 6 أمتار لشحن 6000 طن صودا كاوية، تمهيدا لمغادرتها الميناء .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة .

فيما أكدت موانئ بورسعيد خلال تصريحات صحفية، أن ميناء غرب شهد نشاطا ملحوظا باستقبال 5 سفن لشحن الصودا الكاوية على مدار شهر يوليو.