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"مياه سوهاج" تطلق حملة لتوعية أهالى مركز البلينا للحفاظ على مشروعات الصرف الصحى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:38 م
"مياه سوهاج" تطلق حملة لتوعية أهالى مركز البلينا للحفاظ على مشروعات الصرف الصحى جانب من حملة التوعية لاهالى مركز البلينا
سوهاج – عمرو خلف
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعوية لأهالى مجلس قروى بنى حميل بمركز البلينا، لتعريف المواطنين بمشروعات، ومدى اهتمام الدولة بتوصيل المرافق للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية، وذلك فى إطار بدء تشغيل مشروعات صرف صحى قرى مركز البلينا، والممولة من البنك الدولى بقيمة 84 مليون جنيه، والتى تشمل شبكات إنحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية تبلغ 4545 وصلة بقرية السمطا، و 1148 وصلة بقرية الحلافى، و 1148 وصلة بقرية الغنيمية.
 
وصرح بذلك، اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وأضاف فى بيان له أنه تم توعية المواطنين المشاركين بضرورة الحفاظ على المشروع وحماية استثمارات الدولة، من خلال عدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحى أو التعدى عليها، والتصدى لسرقات أغطية مطابق الصرف الصحى، وكذلك ضرورة قيام المواطنين بالتعاقد مع الشركة على وصلات الصرف الصحى المنفذة، بالإضافة إلى كيفية التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن 125 فى حالة وجود شكاوى.
 
ومن الجدير بالذكر، أن البنك الدولى يمول مشروعات صرف صحى متكامل بمحافظة سوهاج، فى 13 قرية بسوهاج، والتى تتمثل فى قرى كويز ومقلد والمحاسنة والقرعان، وبيت داوود بمركز جرجا وقرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمدينة سوهاج، وقريتى أم دومة والحلاقي بمركز طما وقرى السمطا والحلافي والغنيمية بمركز البلينا.
 
 

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