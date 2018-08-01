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موقع التنسيق يفتح باب اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:30 ص
موقع التنسيق يفتح باب اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة تنسيق- أرشيفية
وائل ربيعى
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فتح موقع التنسيق الإلكترونى، التابع لبوابة الحكومة المصرية، الباب أمام  طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لحجز اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2018، والراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات، والتي تستمر  حتى يوم 9 أغسطس.
 
وتقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات الطالب أسوه بما تم مع طلاب الثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg برقم الدخول والتسجيل الذى سيقوم الطالب باستلامهم من مكتب التنسيق عند سحبه للمظروف الخاص بالتنسيق، على أن يتم إجراء هذه الاختبارات فى الأماكن والمواعيد المحددة.
 
وحددت الوزارة، اليوم الأربعاء 1/8/2018 بكلية التربية النوعية موسيقية – شعبة التربية الموسيقية وكليات التربية وكلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة.
 
ويجب على الطلاب التوجه إلى مقر الكلية التى يرغب فى أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية "صورة من استمارة النجاح، ومستند تحقيق شخصية، وعدد 4 صور شخصية".
 
 

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