موجز أخبار الـ6.. الحكومة تعلن مد الإعارات والإجازات بدون أجر للمصريين بالخارج

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها انقطاع المياه عن ميدان الجيزة والدقى والعجوزة ومحيط جامعة القاهرة الجمعة 6 ساعات، وإعلان وزيرة الهجرة تفاصيل قرار مد الإعارات والإجازات بدون أجر للمصريين بالخارج.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة السادسة مساء..





شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل توقيع بروتوكول تعاون لتحديث الخط الأول للمترو بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو بقيمة 205 مليون يورو مع البنك الأوروبى، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.





يشهد مطار القاهرة الدولى، فى الثانية من ظهر غدا الخميس، انطلاق أولى رحلات حج القرعة من الصالة الموسمية، ومن المقرر أن يشهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وداع أول الأفواج فى احتفالية تنظمها مصر للطيران.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إطلاق مدة الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعاملين المصريين بالخارج.





تنطلق صباح غد الخميس، تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، ولأن هناك بعض الأسئلة الهامة تدور حول تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق، يقدم "اليوم السابع" الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة من خلال خدمته الحصرية "س و ج" فى السطور التالية:-

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل توقيع بروتوكولين تعاون عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة العمل على تخفيض الدين العام وتحقيق معدل نمو مرتفع

رئيس الوزراء يوجه بسرعة العمل على تخفيض الدين العام وتحقيق معدل نمو مرتفع استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، والتى ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها الأخير، والذى شهد طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.





تمكنت قوات حرس السواحل الليبى من إنقاذ 282 مهاجرا غير شرعى فى عمليتين منفصلتين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

يشهد مكتب تموين الجيزة بمركز شباب القصبجى إقبالا من المواطنين على تسجيل المواليد فى بطاقات التموين للحصول على المقررات التموينية.





ثمنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار فى قطاع غزة الجهود المصرية المبذولة فى إطار وقف العدوان الإسرائيلى ودعم المصالحة الفلسطينية وكسر الحصار عن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وإنهاء معاناته الإنسانية.

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس (الزورق رأس جدير) من إنقاذ 292 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 240 رجلا، و42 إمرأة، و10 أطفال، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية.





وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة لتأمين المناطق السياحية والأثرية والمنافذ، من خلال برنامج متكامل، ويشمل مراجعة وتطوير خطط المنافذ والمطارات والمناطق السياحية والأثرية وتأمين تحركات الأفواج السياحية، وتقديم الدعم الفنى لمنظومة المراقبة بالكاميرات للمقاصد السياحية، وتعميم تركيب أجهزة تتبع (GPS) بكافة الحافلات السياحية.

أخلت السلطات فى مطار ببرشلونة، اليوم الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لخطوط طيران "رايان إير" بعد اشتعال بطارية شحن هاتف قبل الإقلاع.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء أعضاء الحكومة بالاهتمام بتعيين عدد من المعاونين والمساعدين من الشباب الأكفاء، لافتاً إلى وجود آلية تنظم ذلك، وتتيح عدد من المعاونين والمساعدين أصحاب الكفاءات، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت مدى الفائدة التي يحققها ذلك فى دفع العمل فى كل وزارة.





قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2018/2019 من 220 درجة إلى 210 درجات، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن إيقاف محطة مياه الجيزة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - شارع جامعة القاهرة - شارع مراد - ميدان الجيزة - حي الدقي - حي العجوزة - شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة)، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر من مساء يوم الجمعة الموافق 3/8/2018 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت 4/8/2018 لمدة 6 ساعات، نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة .





قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت صرف سلعة الأرز المحلى لبقالين التموين لطرحه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات للكيلو بدلا من 6.5 جنيه اعتبارا من اليوم الأربعاء، كما تقوم الوزارة بتوفير الأرز المحلى فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بسعر يتراوح من 8.5 جنيه لـ9.5 جنيه للكيلو، وذلك أقل من الأسواق الأخرى الذى يصل سعر الكيلو فيها إلى 10 جنيهات.

ذكر مراقبون تابعون للاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، عدة مشكلات فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى زيمبابوى ومن بينها ترويع الناخبين وعدم الثقة فى مفوضية الانتخابات، فيما اتهم زعيم المعارضة الحزب الحاكم بمحاولة التلاعب بالنتيجة.





أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس أمين خزنة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القرار الخاص بالضوابط التى تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التى يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.

يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها وبحث شكاوى المشتركين، بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف المعنية بالنشاط.

يرصد بسماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 1 أغسطس 2018 وطوال هذا الشهر كوكب الزهرة ألمع جرم سماوى وهو مشاهد بكل سهوله باتجاه الأفق الغربى بالعين المجردة.

شهدت المظاهرات فى زيمبابوى حالة من التصعيد، إثر رفض مؤيدى المعارضة للنتائج التى تم الإعلان عنها من قبل لجنة الانتخابات بفوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا بانتخابات الرئاسة بالإضافة إلى فوز الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان.

تباشر نيابة أمن الدولة، التحقيق مع ضابطين أحداهما من مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم ورئيس مباحث شرق بورسعيد، لاتهامهما فى التورط بالقضية التى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية باتهام جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك بالرشوة.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على إجراءات البدء فى تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم، بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تزيد على 2500 مدرسة.

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى، اليوم الأربعاء، على اعتماد الضوابط التى أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص بعض الأراضى بالمنطقة الصناعية لمدينة العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين، وذلك فى ضوء تطوير هذه المنطقة الصناعية المباشر على نجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير بمدينة العلمين الجديدة وجذب السكان إليها.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الحكومة وافقت على مد إجازات العاملين المصريين فى الخارج وتجديدها سنويا ولا يشترط وجوده شخصيا ولكن من الممكن أن ينوب عنه قريبه من الدرجة الثانية.

أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع السياحة وبذل الجهود لإعادة النهوض به لتحقيق معدلات أكبر.

كشف محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، عن خطة وصفها بالطموحة لتطوير مرفق السكة الحديد، خلال الـ 4 سنوات المقبلة، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن العقد الخاص بتوريد 1300 عربة سكة حديد.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون، بين هيئة البريد وجهاز التعبئة العامة والاحصاء.

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أول فوج لحجاج الجمعيات يغادر مطار القاهرة إلى المدينة المنورة غدًا الخميس وتابعت الوزيرة آخر الاستعدادات الخاصة ببدء التفويج لحجاج الجمعيات إلى الأراضى المقدسة.

أعرب المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، عن سعادته بتولى المهمة لمدة 4 سنوات مقبلة، خلفًا للأرجنتينى هيكتور كوبر.

يحوز لاعبو الساحرة المستديرة بصورة خاصة على اهتمام محبى اللعبة الأكثر شعبية فى العالم، ويتخطى الاهتمام المربع الأخضر ليصل إلى متابعة كل ما يخص نجمه المفضل، وكأنه يعايشه فى كل أوقات يومه، داخل وخارج الملعب.

استقر النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك على فسخ عقده مع القلعة البيضاء حال فشل انتقاله لنادى الفتح السعودى، على سبيل البيع النهائى خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وجهت السفارة الأمريكية لدى القاهرة الشكر، لمحمد صلاح، نجم نادى ليفربول الانجليزى والمنتخب الوطنى لكرة القدم، على مقابلة الطفل السورى عمار الحلبى، اللاجئ فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يصارع مرض ضمور العضلات.

استقبلت مكاتب التموين المواطنين من راغبى تسجيل المواليد ببطاقات التموين لصرف المقررات التموينية حسب شروط الوزارة، فى أول يوم عمل لها.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.

أيام قليلة ويبدأ رسميا موسم الحج للعام الجديد ومنذ أسابيع بدأ الحجاج بالفعل الاستعداد للسفر وتجهيز احتياجاتهم وأوراقهم إلا أن العديد من الحجاج قد يفاجئون بما يعكر صفو رحلتهم نظرا لعدم درايتهم بإجراءات واشتراطات السفر، ومنها ما قد يصل للمنع من السفر أو التخلف عن موعد الطائرة والاضطرار إلى حجز أماكن بديلة فى وقت قد لا يتوفر فيه أى مكان على الطائرة.

يوم تلو الآخر تنعكس الأزمة الاقتصادية الراهنة فى تركيا على حياة المواطنين بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حتى بات حال الكثير من العائلات التركية تحت مستوى خط فقر وبات العدد من الأتراك لا يستطيعون تلبية احتياجتهام اليومية من الغذاء.

أعلن مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تولى المكسيكى خافيير أجيرى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر بشكل رسمى لمدة أربعة أعوام خلفاً للأرجنتينى هيكتور كوبر.