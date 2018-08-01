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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:05 ص
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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:00 ص
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
رام الله (أ ش أ)
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء أمس الثلاثاء، بحالات اختناق خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلى فى سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، فى تصريح صحفى، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط اطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز والصوت، الأمر الذى أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحالات السياحية فى المنطقة الأثرية على إغلاقها ومغادرة المكان.

وفى طوباس، شمال الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلى عند مفرق بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال شهود عيان إن المصابين بالاختناق عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى.

وأشار إلى أن حريقا نشب بمساحات من الأراضى المفتوحة فى منطقة مفرق طمون، جراء قنابل الغاز والصوت التى أطلقت بكثافة، وتم إخماده من قبل الدفاع طواقم المدنى التى هرعت إلى المكان.

 


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