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"معهد علوم البحار" يرصد بقعة تلوث زيتى بشاطئ السويس بطول كيلو متر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:52 م
"معهد علوم البحار" يرصد بقعة تلوث زيتى بشاطئ السويس بطول كيلو متر بقعة زيتية على شاطئ فرع المعهد لخليج السويس
السويس- سيد نون
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رصد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالسويس وجود بقعة زيتية على شاطئ فرع المعهد لخليج السويس بمنطقة الأدبية.

 وقالت الدكتورة سوزان الحسانين خليف، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، إنه بالمعاينة اتضح أن البقعة تمتد على الشاطئ بطول 1 كم وعرض من 2 إلى 3 أمتار على طول الشاطئ والقبعة عبارة عن زيت ثقيل، وبناءا عليه تم ابلاغ جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة.

وأكدت رئيس معهد علوم البحر، على أنه الآن تتم عمليات البحث والتحقق من المصدر وتم إصدار تعليماتها للجنة الطوارئ والأزمات بالمعهد وللدكتورة مديرة فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة بمعاينة الموقع للوقوف على الأسباب ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة وإيجاد الحلول بأسرع وقت.


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