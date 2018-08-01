مطار القاهرة يشهد غدا توديع أول أفواج حج القرعة بحضور وزير الطيران المدنى

يشهد مطار القاهرة الدولى، فى الثانية من ظهر غدا الخميس، انطلاق أولى رحلات حج القرعة من الصالة الموسمية، ومن المقرر أن يشهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وداع أول الأفواج فى احتفالية تنظمها مصر للطيران.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إنه سيتم تنظيم احتفالية بحضور قيادات وزارة الطيران لوداع أول الأفواج، مشيرة إلى أنه تم وضع كافة الاستعدادات التنظيمية لتسهيل الإجراءات على الحجاج المسافرين إلى الأراضى المقدسة، وذلك من خلال تجهيز عربات نقل الحقائب والأمتعة وإضافة عدد من العاملين لتيسير إجراءات السفر وتقديم المعلومات اللازمة للحجاج.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المتوقع أن تنقل الشركة الوطنية نحو 50 ألف حاج من حجاج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية وحجاج القرعة والتضامن، وكذلك حجاج الترانزيت على متن 200 رحلة جوية.

وأشار شريف عزت رئيس شركة مصر للخطوط الجوية، إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة السفر من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة إلى المدينة المنورة اعتبارًا من غدا الخميس لسفر حجاج قرعة محافظتى الجيزة وبورسعيد، حيث تنظم الشركة 16 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 3780 حاجا.

وحرصت الشركة على الاستعانة بالطرازات العريضة فى أسطولها مثل البوينح 777-200 والإيرباص 330 الذى يتجاوز سعة كل منهما 300 راكب بجانب الطائرات المتوسطة المدى مثل البوينج 737-800 والإيرباص 320 -200 الذى يصل متوسط السعة المقعدية لكل منهما 150 راكب وذلك لتقليل حالات الزحام والتكدس بالمطارات والتى تثبت نجاحها كل عام لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب مع مراعاة جداول تشغيل باقى الشبكة من خلال المناورة بالطرازات.

وقامت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوى بتجهيز كافتيريا ومنطقة انتظار مكيفة لخدمة الحجاج المسافرين على مصر للطيران ومعدة لإستقبال وانتظار مودعيهم وذويهم أمام مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة تخفيفا عن عبء المستقبلين والمودعين نظرا لارتفاع حرارة الجو فى هذا التوقيت من العام، وذلك فى إطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بتقديم كافة التسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وشددت الشركة الوطنية مصر للطيران، على مجموعة من الإرشادات المهمة، للحجاج المسافرين، إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، خلال رحلات الذهاب والعودة.

وأكدت مصر للطيران، على ضرورة تواجد المسافرين بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات ‏المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات.‏

وأضافت مصر للطيران، أنه فى رحلات العودة من المملكة السعودية، ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونه على تذاكر ‏السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ‏ساعات بمطار المدينة المنورة.

وأشارت مصر للطيران، أنه طبقا لتعليمات السلطات السعودية يمنع اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، بالإضافة إلى أنه يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن كل منهما عن 32 كجم وحقيبة يد وزنها 8 كجم وما يزيد عن ‏ذلك يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدا، والسماح بعبوة مياة زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم) 5 لترات.