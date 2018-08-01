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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:10 م
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مطار القاهرة يشهد إقلاع 251 رحلة دولية وداخلية لنقل أكثر من 21 ألف راكب

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:22 م
مطار القاهرة يشهد إقلاع 251 رحلة دولية وداخلية لنقل أكثر من 21 ألف راكب مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء انطلاق 251 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها 21 ألفا و332 راكبا من مختلف الجنسيات. 

 

وأفاد مصدر ملاحى بأن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 114 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الأربعاء انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.

 
 

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