مطار القاهرة يستقبل 480 سائحًا من آسيا وأوروبا لزيارة معالم مصر الأثرية

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية، وصول 480 سائحًا من أوروبا وآسيا، وذلك لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، وذلك ضمن 5 أفواج.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن 480 سائحًا وصلوا إلى القاهرة من إندونيسيا واليابان والصين وإنجلترا، وذلك لزيارة المعالم السياحية المختلفة فى القاهرة وغيرها من المحافظات.

وأضافت المصادر، أن عدد من السياح سيغادر على متن الرحلات الداخلية إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.