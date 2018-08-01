مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف و441 سائحا خلال 24 ساعة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء وصول 4 آلاف و441 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والاثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، ضمن 122 فوجا سياحيا قادمين على متن عدد من الرحلات الداخلية والخارجية.

وشهد المطار وصول 158 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من 24 دولة من ضمنها مجموعات من دول أمريكا وكرواتيا وروسيا وفنلندا والمانيا وبريطانيا والنرويج والنمسا رواليابان وتايون والدانمارك والمجر واندونيسيا والسعودية والامارات والكويت والبحرين والعراق.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء اجراءات وصولهم تحت اشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار اقاماتهم.