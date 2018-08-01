مصرع 5 أشخاص جراء اشتباكات مسلحة فى المكسيك

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لقى ضابط شرطة و4 مسلحين مصرعهم، اليوم الأربعاء جراء اشتباك مسلح بين عصابات سرقة الوقود على أحد الطرق السريعة بولاية (تشيهواهوا) شمال المكسيك.

وقال المدعون بالولاية - وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية- إن الشرطى الذى قُتل انتقل لموقع الاشتباكات إثر ورود معلومات عن سماع دوى إطلاق نار، فيما لم يتم ضبط أى شخص على خلفية الحادث.

وأضافوا أن المسلحين استخدموا عددا كبيرا من الأسلحة وسيارات النقل والدفع الرباعى المضادة للرصاص فى الاشتباكات، كما تسربت كميات من البنزين على الطريق إثر استهداف شاحنة من بين 4 شاحنات بها بنزين مسروق بطلقات نارية.