مصرع 3 تلميذات وإصابة 8 أخريات إثر انهيار حائط بمدرسة خاصة فى السودان

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لقيت 3 تلميذات مصرعهن، وأصيبت 8 أخريات بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر انهيار حائط بمدرسة الصديق الخاصة أساس بنات بحى (دار السلام) التابع لمحلية أمبدة فى ولاية الخرطوم.

وتفقد نائب معتمد أمبدة أحمد عثمان، موقع الحادث، وأشرف على نقل التلميذات المصابات إلى مستشفى الراجحى.

وتابع المسؤولون إجراءات تسليم جثث الضحايا من مشرحة مستشفى (أمدرمان) التعليمى، وقاموا على رأس وفد كبير من مسئولى التعليم، بتقديم واجب العزاء لذوى الضحايا، بعد اكتمال الإجراءات القانونية.