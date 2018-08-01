video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفل أمام منزله صدمته سيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة قليوب

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:35 ص
مصرع طفل أمام منزله صدمته سيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة قليوب الدكتورة عزيزة السيد رئيس مجلس مركز ومدينة قليوب
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

لقى طفل مصرعه أثناء لهوه أمام منزله إثر اصطدام سيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة قليوب بقرية ناى دائرة المركز، مما أدى لوفاته فى الحال.

 

وتلقى المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث قليوب بلاغا من الأهالى بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة تابعة لمجلس مدينة قليوب بقرية ناى.

 

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل أمام منزله بالقرية تعرض للدهس تحت عجلات سيارة النظافة المختصة بالجمع المنزلى للقمامة بالقرية فلقى مصرعه فى الحال.

 

تم نقل الجثة للمستشفى وقام سائق السيارة بتسليم نفسه للشرطة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود الطفل يهرع نحو السيارة ولم يستطع تفاديه مما تسبب فى الحادث.

 

قالت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مجلس مركز ومدينة قليوب، أن سبب الحادث ضيق شوارع القرية بشكل كبير، وهو يمثل تحدى كبير لسيارات رفع القمامة، لافتة إلى أن السيارة كانت تقوم بالجمع السكنى من القرية وبالكاد تسير فى الشوارع والطفل هو من هرع نحو السيارة فلقى مصرعه أسفل العجلات، مضيفة أن السائق سلم نفسه للشرطة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1542 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة