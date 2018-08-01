مصرع طفل أمام منزله صدمته سيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة قليوب

القليوبية-نيفين طه

لقى طفل مصرعه أثناء لهوه أمام منزله إثر اصطدام سيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة قليوب بقرية ناى دائرة المركز، مما أدى لوفاته فى الحال.

وتلقى المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث قليوب بلاغا من الأهالى بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة تابعة لمجلس مدينة قليوب بقرية ناى.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل أمام منزله بالقرية تعرض للدهس تحت عجلات سيارة النظافة المختصة بالجمع المنزلى للقمامة بالقرية فلقى مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثة للمستشفى وقام سائق السيارة بتسليم نفسه للشرطة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود الطفل يهرع نحو السيارة ولم يستطع تفاديه مما تسبب فى الحادث.

قالت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مجلس مركز ومدينة قليوب، أن سبب الحادث ضيق شوارع القرية بشكل كبير، وهو يمثل تحدى كبير لسيارات رفع القمامة، لافتة إلى أن السيارة كانت تقوم بالجمع السكنى من القرية وبالكاد تسير فى الشوارع والطفل هو من هرع نحو السيارة فلقى مصرعه أسفل العجلات، مضيفة أن السائق سلم نفسه للشرطة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.