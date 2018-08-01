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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:10 م
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين ببئر العبد بشمال سيناء

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:52 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين ببئر العبد بشمال سيناء حادث سيارة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد الحر
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق العريش الدولى المار بقرية الكرامة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.


تلقى اللواء رضا سويلم، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق العريش الدولي، ما أسفر عن مصرع مواطن شاب يدعى"خالد. ا." وإصابة آخر يدعى "محم. ا. ا. غ".،باصابات بالغة.


وتم نقل الجثة  إلى مبرد مستشفى بئر العبد المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما يخضع المصاب للعلاج بذات المستشفى.

 
 
 
 

 


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مستشفى بئر العبد المركزي

مصرع وإصابة مواطنين بشمال سيناء

حادث تصادم بقرية الكرامة




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