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مصرع حارس أمن فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمنوفية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:26 ص
مصرع حارس أمن فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمنوفية انقلاب دراجة نارية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى حارس أمن خاص مصرعة، إثر انقلاب دراجة نارية كان يستقلها بطريق كفر داوود الخطاطبه دائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية ومتوفى بطريق كفر داوود الخطاطبه دائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة "م . ع . ع" 30 سنة حارس أمن خاص اختلت أداة القيادة بيد قائد الدراجة مما أدى إلى انقلابها واحتراقها وحدوث إصابته بتهشم بالجمجمة التى أودت بحياته وتم نقل الجثة إلى مستشفى السادات العام.
 
وبسؤال والد المتوفى 58 عامل زراعى، أكد بمضمون ما جاء ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ علة الدراجة النارية وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 
 
 
 
 

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