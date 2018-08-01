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مصادر: ضابط مباحث قسم شرق فى بورسعيد أحد شهود قضية رشوة رئيس الجمارك

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:46 م
مصادر: ضابط مباحث قسم شرق فى بورسعيد أحد شهود قضية رشوة رئيس الجمارك أرشيفية
كتبت : دينا الحسينى
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كشفت مصادر مطلعة أن الرائد" م.ز"، رئيس مباحث قسم الشرق التابع لمديرية أمن بورسعيد الذى تردد انه احد المتهمين فى قضية رشوة جمال عبد العظيم  رئيس مصلحة الجمارك ،هو مجرد شاهد فى القضية تم استدعائه لنيابة أمن الدولة ولم يصدر قرار بضبطه واحضاره .

وأوضحت المصادر  لـ"اليوم السابع" أن قرار الضبط والإحضار صادر  فقط للمقدم " و.أ.ع " ضابط التهرب الضريبي ببورسعيد كمتهم، والذى تم القبض عليه  بمعرفة مأمورية من أمن بورسعيد ، ويتم التحقيق معه حاليا فى نيابة أمن الدولة . 

وأكدت المصادر أن النيابة استمعت لرئيس مباحث قسم الشرق حول المعلومات المتوفرة لديه عن الواقعة، وكشف تفاصيل وملابسات المكالمات التى تم رصدها بينه وبين المتهم ضابط التهرب الضريبى ببورسعيد، وكشف تفاصيل عن تسهيلات الإفراج الجمركى لبضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجركية.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، الشهر الماضى لحصوله على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، ويتم التحقيق معه حاليا أمام نيابة أمن الدولة.

 


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