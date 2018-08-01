مسئول أمريكى: الرفات التى سلمتها كوريا الشمالية مؤخرا قد تكون لأمريكيين

قال مسؤول أمريكى اليوم الأربعاء إن تحليلا مبدئيا للطب الشرعى أظهر أن أكثر من 50 صندوقا سلمتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضى، احتوت فيما يبدو على رفات بشرية تعود للحرب الكورية (1950-1953)، ومن المرجح أن تخص أمريكيين.

وقال جون بيرد، وهو خبير في الطب الشرعى ويعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية، للصحفيين فى قاعدة أوسان الجوية بكوريا الجنوبية "لا يوجد سبب يدعو للشك في أنها لقتلى من الحرب الكورية". وأدلى بيرد بالتصريحات قبيل الموعد المقرر لنقل الرفات جوا إلى هاواى لإجراء المزيد من الفحوص وتحديد الهوية.

وكانت طائرة نقل عسكرية أمريكية قد نقلت الرفات يوم الجمعة من مدينة وونسان فى كوريا الشمالية فى خطوة أولى لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه خلال القمة بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى يونيو.