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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:23 م
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مدير أمن المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88,22%

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:03 م
مدير أمن المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88,22% اللواء سمير صلاح أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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إعتمد اليوم اللواء سمير صلاح أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، نتيجة إمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والمهنية 2017 / 2018 بنسبة نجاح 88,22 % .
 
حيث صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة بالمصروفات واللغات والمنازل، بلغ 18 ألفا و488 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 88,22%، كما بلغ عدد المتقدمين لإمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية 1787 طالبا بنسبة نجاح 83,30 %.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، علي حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي رفع كفاءة المنظومة التعليمية لأهمية العلم في الإرتقاء بالمجتمع وتحقيق الأهداف المنشودة لبلدنا الحبيب.
 

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