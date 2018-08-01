محافظ كفر الشيخ: مصنعا الرمال السوداء سيوفران 20 ألف فرصة عمل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ تشهد نهضة كبرى فى عدد من المجالات ، وخاصة فى إقامة المشروعات القومية التى وفرت الألاف من فرص العمل، مؤكداً أن مصنعى الرمال الجارى إقامتهما على مساحة 115 فدان بمنطقتي بر بحرى وملاحة منيسى،برأس مال يقدر بمليار جنيه، وهناك سعى لزيادة رأس المال إلى مليارى جنيه، سيوفران 20 ألف فرصة عمل مابين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأضاف نصر ، لـ "اليوم السابع"، ستكون المحافظة، إحدى الموارد الهامة بالدولة ،عقب إنشاء 41 مصنعاً تقوم الصناعات بها على العناصر المشعة والمعادن المستخلصه من الرمال السوداء، ومنها صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والسيراميك والدهانات، وصناعات قضبان السكك الحديدية، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريص على استغلال ثروات مصر الإستغلال الأمثل لصالح المصريين لزيادة موراد الدولة ، وإقامة المزيد من المشروعات الخدمية .