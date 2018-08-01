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محافظ سوهاج : إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ساقلتة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:53 ص
محافظ سوهاج : إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ساقلتة جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتورأيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة قامت بحملة إزالة مكبرة اسفرت عن ازالة 21 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية المركز ، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء علي ظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وحماية اراضي الدولة .

 ومن جانبه قال عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة  فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة  بناحية قري الفارسية والعوامية بالاشتراك مع الادارة الزارعية ، ومباحث مركز شرطة ساقلته ، وقوات امن فرق الشرق ، وأسفرت الحملة عن ازالة 21 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة ورصد التعديات وازالتها فورا .

 

 

 

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