محافظ سوهاج : إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ساقلتة

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة قامت بحملة إزالة مكبرة اسفرت عن ازالة 21 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية المركز ، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء علي ظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وحماية اراضي الدولة .

ومن جانبه قال عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بناحية قري الفارسية والعوامية بالاشتراك مع الادارة الزارعية ، ومباحث مركز شرطة ساقلته ، وقوات امن فرق الشرق ، وأسفرت الحملة عن ازالة 21 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة ورصد التعديات وازالتها فورا .