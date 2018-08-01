محافظ بنى سويف: تنيفذ خطة محكمة لمجابهة مشكلة الكلاب الضالة.. صور

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، تعليماته بتنفيذ خطة محكمة تتضمن عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مشكلة العقرمن الكلاب الضالة، حيث تزداد حالات عقر الحيوان للمواطنين خلال الفترة الأخيرة على مستوى المحافظات، وترد أيضا بلاغات وتقارير من الجهات المعنية بالمحافظة من انتشارها فى بعض المناطق المتنامية الأطراف بالقرى والنجوع، وذلك بهدف منع أية تداعيات ضارة بالمواطنين واعاقتهم عن ممارسة حياتهم اليومية بالشكل الطبيعى، وحرصا على سلامتهم وذويهم.

وشملت هذه الإجراءات تكليف اللواء عصام العلقامى السكرتير العام بالإشراف على هذا الملف، وأهمية تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالديوان العام وضمان سرعة تداول وانتقال المعلومات والشكاوى الواردة بينها وبين غرفة عمليات الطب البيطرى وغرف عمليات الوحدات المحلية بالمدن والقرى.

وتكليف مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات وإعداد حملات صباحية ومسائية للقضاء على الكلاب الضالة، والتعامل الفورى مع جميع الشكاوى، والتنسيق التام لضمان تلقى المصابين فى حالات العقر كافة الإسعافات المطلوبة فى المستشفيات، وضرروة المتابعة اللحظية للتأكد من توافر المصل الخاص بعضة الكلاب أو الحيوانات المختلفة فى أقسام الطوارئ بشكل منتظم.

وشدد محافظ بنى سويف، فى تصريحات صحفية، على ضورة توعية المواطنين بالتعامل المناسب والسليم فى حالة الشك فى وجود كلاب ضالة عقور، أو التعرض لواقعة عض وإعلامه بآليات التواصل السريعة لضمان عدم حدوث مضاعفات صحية خاصة سلامة الأطفال وكبار السن ، والتأكيد على أهمية الإبلاغ عن الوقائع وأن المواطن الشريك الأهم فى مجابهة مثل هذه المشكلات.

ومن جانبه أشار اللواء عصام العلقامى السكرتير العام للمحافظة، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ المهندس شريف حبيب، تم عقد اجتماع موسع ضم الجهات المعنية لوضع خطة عمل مشتركة لمجابهة هذه المشكلة والتعامل الوقائى معها، وكذا توفير كافة الاجراءات الطبية والعلاجية فى حالات عقر الكلاب،حيث حضر الاجتماع المختصين من الوحدات المحلية والطب البيطرى والزراعة والبيئة والصحة والمرافق وغيرها.

وأضاف السكرتير العام، أنه قام بعرض تقرير مفصل على المحافظ، أوضح من خلاله ماتم مناقشته فى الاجتماع، حيث تم استعراض تفاصيل وبنود الخطة المزمع تنفيذها لمجابهة هذه المشكلة وتحديد دور ومهام كل جهة من الجهات المعنية، والتأكيد على مسؤولى الطب البيطرى بالمحافظة بتوفير مادة الاستركنين المستخدمة فى التخلص من الكلاب الضالة على أن يتم توفيرها بجميع إدارات ووحدات الطب البيطرى بكافة مراكز المحافظة، مع استمرار وتكثيف الحملات للقضاء على الكلاب الضالة بالتعاون مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق ، خاصة فى المناطق التى تشهد حدوث حالات عقر للمواطنين من قبل الكلاب الضالة أوالعقور لتكثيف الحملات بهذه الأماكن.

ومن جابنه أوضح الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى، حول هذا الموضوع أنه تم التخلص 17333 من الكلاب الضالة والخطرة منذ عام 2017 وحتى الآن، مؤكدًا على استعداد المديرية للتعاون مع الجمعيات العاملة فى مجال الرفق بالحيوان لتقديم المساعدة والدعم من حيث الإشراف الفنى على الكلاب الأليفة وغير الضارة وتحصينها بلقاح السعار، وأنه سيتم تنفيذا توصيات الاجتماع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتكثيف حملات لمواجهة الكلاب الضالة والخطرة، خاصة فى الأماكن الريفية وعلى أطراف المناطق الصحراوية للتخلص من الحيوانات الضالة والعقور مثل السلعوة والكلاب المسعورة، والتى لا يمكن الاقتراب منها باستخدام مادة الإستركنين، وتستدعى تدخل شرطة المرافق.