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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:14 م
خالد صلاح
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محافظ المنيا يستقبل وفدا زراعيا متعدد الجنسيات ضمن برنامج دولى للزراعة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:13 م
محافظ المنيا يستقبل وفدا زراعيا متعدد الجنسيات ضمن برنامج دولى للزراعة جانب من اللقاء
فريق المحافظات
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استقبل عصام البديوى محافظ المنيا وفدًا متعدد الجنسيات، متخصصًا في مجال الزراعة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للمركز المصري الدولي للزراعة في إطار برنامج التنمية الريفية المستدامة والتعاون بين مصر وعدد من الدول الصديقة .
 
ويضم الوفد 27 متخصصًا في مجال الزراعة، ويتضمن برنامج زيارته تفقد عدد من المشروعات الزراعية في مصر ومنها محافظة المنيا، حيث بدأ الوفد زيارته أمس الثلاثاء بزيارة لمقر الهيئة الإنجيلية، وسيزور اليوم الأربعاء مديرية الزراعة، والخميس جمعية رجال الأعمال، كما سيتفقد الوفد عددا من المعالم الأثرية بالمحافظة.
 
وأوضح المحافظ أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض المنيا، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة لأبنائها، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية التي تم التخطيط لها والانتهاء من دراستها وتنفيذها على أرض الواقع.
 
وتحدث المهندس عبد العاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة حول السمات العامة للمحافظة معددًا أهم الصناعات والحرف التي تتميز بها المحافظة والزراعات التي تنتشر بها وأهم المعاملات المتبعة في حفظ تداول المحاصيل المنتجة مجيبًا عن كافة تساؤلات الضيوف.
 
وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن هذه الزيارة تتم بانتظام كل عام أو عامين وتهدف لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث الوسائل والبرامج الزراعية.
 
 

 


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