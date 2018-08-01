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محافظ القليوبية يلتقى أهالى قرى قليوب لمناقشة مشاكلهم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:29 م
محافظ القليوبية يلتقى أهالى قرى قليوب لمناقشة مشاكلهم جانب من الاجتماع
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية لقاء مع بعض أهالى قري كفر جمعة وقلما وبلقس بمركز قليوب للاستماع لمشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب.
 
وناقش المحافظ مع الأهالى مشكلة المرور والمواقف العشوائية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتطهير الترع والمصارف وإنارة الطرق وبناء المدارس وتوفير السلع التموينية وتوصيل الغاز الطبيعى ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة، حيث استعرض الاجتماع إقامة قوافل الطبية بالتعاون مع مجموعة من شباب الأطباء بمديرية الصحة بالقليوبية، وكذلك العمل على إقامة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية للشباب على التنمية البشرية وإقامة معارض للشباب بمركز ومدينة قليوب.
 
وعلي الفور قام المحافظ بالاتصال بالمسئولين وحل جميع المشكلات التي تم عرضها من قبل الشباب.
 
 

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