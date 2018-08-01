محافظ القليوبية: تسليم 953 بطاقة تموين ذكية

القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن مديرية التموين قامت بتسليم 953 بطاقة تموين ذكية بجميع الادارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وياتى ذلك في اطار اهتمام الدولة بتوفير السلع التموينية المدعومة للمواطنين ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة تشكيل لجان للمرور على المكاتب التموينية للتأكد من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية و إنتظام سير العمل داخل الإدارات التموينية والوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد الحلول الفورية لها مؤكدة أن الهدف من تطبيق المنظومة الحديثه للبطاقات التموينية هو الإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية تيسيراً عليهم للحصول على السلع مقابل ما تخصصه الدولة من أموال الدعم ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.