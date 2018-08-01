video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: تسليم 953 بطاقة تموين ذكية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:28 ص
محافظ القليوبية: تسليم 953 بطاقة تموين ذكية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
إضافة تعليق
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن مديرية التموين قامت بتسليم 953 بطاقة تموين ذكية بجميع الادارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وياتى ذلك في اطار اهتمام الدولة بتوفير السلع التموينية المدعومة للمواطنين ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.
 
 
 
وشدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة تشكيل لجان للمرور على المكاتب التموينية للتأكد من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية و إنتظام سير العمل داخل الإدارات التموينية والوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد الحلول الفورية لها مؤكدة أن الهدف من تطبيق المنظومة الحديثه للبطاقات التموينية هو الإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية تيسيراً عليهم للحصول على السلع مقابل ما تخصصه الدولة من أموال الدعم ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: إجمالى من تقدم بطلبات لتقنين وضع اليد بلغ 2876

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القليوبيه

تموين القليوبيه

اخبار القليوبيه

البطاقات التموينيه




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة