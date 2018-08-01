محافظ الغربية يترأس اجتماعا لمناقشة إشراك الشباب فى حل القضايا المجتمعية

عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اجتماعاً موسعاً بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لتفعيل تكليفات رئيس الجمهورية بإشراك الشباب بشكل تفاعلى فى حل القضايا المجتمعية بالتعاون مع الأجهزة المعنية ووضع خطة عمل وخطة زمنية وآليات تنفيذ هذه التكليفات .
وحضر وشارك فى الاجتماع الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والعميد أيمن الشرقاوى مدير عام المكتب الفنى لمكتب المحافظ وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات وجهاز محو الأمية والمشروعات الإنتاجية والأمن الغذائى وشئون البيئة والإحصاء والنظافة والتجميل والشئون الإقتصادية والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وجامعة طنطا.
وتناولت المناقشات التى دارت فى الاجتماع وضع خطة وآليات تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فى عدة محاور، المحور الأول، تشجيع الشباب لإنشاء شركات صغيرة تساهم فى الجمع المنزلى للقمامة من المساكن فى القرى والمدن والأحياء بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى من خلال (مشروعك) وسيتم تقديم الدعم المالى لهذه الشركات الصغيرة.
المحور الثانى، التنسيق بين المحافظة والشباب والرياضة والاتحاد الرياضى بالجامعة لعمل مبادرة لمشاركة الشباب من خلال الساحات الرياضية والشعبية فى مسابقة لأنظف حى تشمل أعمال النظافة والتشجير والدهانات والتنسيق الجمالى وسيتم التسويق إعلامياً لهذه الأنشطة بهدف تغيير السلوكيات الخاطئة وإحداث توعية إعلامية للمواطنين .
والمحور الثالث، التنسيق بين المحافظة وقطاع الصحة والسكان والتعليم العالى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأجهزة النظافة لإشراك الشباب فى برامج وخطط تنظيم الأسرة والقضاء على الاستغلال الاقتصادى للأطفال وتقديم قروض ميسرة لأسر هؤلاء الأطفال لإقامة مشروعات صغيرة تكون مدرة للدخل والتسويق لمنتجات هذه الآسر .
والمحور الرابع، التنسيق بين المحافظة وقطاع التموين والتجارة الداخلية لتنظيم مراكز للتسويق يعمل بها ويديرها الشباب وزيادة هذه المعارض والمراكز والمعروض بها من سلع بواسطة المعنيين .
المحور الخامس، التنسيق بين التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لإستكمال مبادرة الشباب فى مشروع محوالأمية مقابل مكافاًت مالية من الجامعة .
المحور السادس، مشاركة الجمعيات والهيئات المدنية ورجال الأعمال فى تحفيز الشباب فى هذه المجالات .
وخلال الاجتماع أوضح محافظ الغربية أنه يجرى حالياً إعداد كورنيش مدينة طنطا على ترعة القاصد وإنشاء متنزهات للأهالى والأسر على هذا الكورنيش وسيتم تنفيذ نموذج موحد لسيارات المأكولات للشباب وتحديد أماكن لتواجدها بالتنسيق مع المدينة والحى وسيتم إصدار التراخيص اللازمة لهذه السيارات
وأكد المحافظ أن "مشروعك" يقدم الدعم والعون المباشر للشباب، حيث تم حتى الآن تنفيذ 4251 مشروع من خلال مشروعك بتكلفة 444 مليون جنيه وهناك 268 مشروع بتكلفة 83 مليون جنيه ليصل الاستثمار فى هذا المشروع إلى نصف مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2018 .
كما طلب المحافظ تفعيل غرامات مخالفات النظافة العامة، وفى نهاية الاجتماع أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بوضع برنامج زمنى وتنفيذى لكل قطاع من القطاعات المعنية وخطته فى المشاركة الفاعلة فى هذه المجالات لإشراك الشباب فيها وسيتم المتابعة والتقييم إسبوعياً لهذه الأعمال .
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