محافظ الغربية يترأس اجتماعا لمناقشة إشراك الشباب فى حل القضايا المجتمعية

وأكد المحافظ أن "مشروعك" يقدم الدعم والعون المباشر للشباب، حيث تم حتى الآن تنفيذ 4251 مشروع من خلال مشروعك بتكلفة 444 مليون جنيه وهناك 268 مشروع بتكلفة 83 مليون جنيه ليصل الاستثمار فى هذا المشروع إلى نصف مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2018 .