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محافظ الشرقية يكرم مدير إدارة المرور السابق

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:52 م
محافظ الشرقية يكرم مدير إدارة المرور السابق جانب من التكريم
الشرقية – إيمان مهنى
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كرم  اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بتكريم اللواء محمد عامر مدير إدارة مرور الشرقية السابق لترقيته بمنحه درع و أوسكار المحافظة تقديراً لجهوده في الإرتقاء بمنظومة المرور داخل المحافظة ، متمنياً له التوفيق والسداد في مكان عمله الجديد .

ومن جانبه أعرب اللواء محمد عامر عن سعادته بتكريم محافظ الشرقية له اليوم بإهدائه درع و أوسكار المحافظة  لتمثل قوة دفع له خلال فترة عمله القادمة ، مؤكداً أنه لمس من محافظ الشرقية كل الدعم والمساندة خلال فترة عمله بها لتسفر عن إعادة الإنضباط في الشارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

 


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