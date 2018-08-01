محافظ الشرقية يكرم مدير إدارة المرور السابق

الشرقية – إيمان مهنى

كرم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بتكريم اللواء محمد عامر مدير إدارة مرور الشرقية السابق لترقيته بمنحه درع و أوسكار المحافظة تقديراً لجهوده في الإرتقاء بمنظومة المرور داخل المحافظة ، متمنياً له التوفيق والسداد في مكان عمله الجديد .

ومن جانبه أعرب اللواء محمد عامر عن سعادته بتكريم محافظ الشرقية له اليوم بإهدائه درع و أوسكار المحافظة لتمثل قوة دفع له خلال فترة عمله القادمة ، مؤكداً أنه لمس من محافظ الشرقية كل الدعم والمساندة خلال فترة عمله بها لتسفر عن إعادة الإنضباط في الشارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .