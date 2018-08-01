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محافظ الشرقية يستعرض موقف الحملة الميكانيكية للمراكز

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:45 م
محافظ الشرقية يستعرض موقف الحملة الميكانيكية للمراكز جانب من الاجتماع
الشرقية – إيمان مهنى
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استعرض اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، موقف الحملة الميكانيكية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق دائرة المحافظة للتعرف على السيارات الصالحة للاستخدام و المعطلة و الكهنة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والاستفادة من الكهنة للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالحملات الميكانيكية ورفع كفاءة السيارات الموجودة بها والمستغلة في أعمال النظافة لتحسين منظومة العمل ورفع مستوى الأداء .

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور اللواء عصام جادالله السكرتير العام المساعد و ذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

وأضاف محافظ الشرقية ، أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء هم ترمومتر الأداء لتحقيق طموحات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم بكافة القطاعات الخدمية والتنوية ، قائلا: "أنتم العمود الفقري للعمل التنفيذي فبأدائكم المتميز تنهض المنظومة ، لن أسمح بوجود مقصر في العمل في الجهاز التنفيذي، مشدداً بتكثيف العمل والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة والتنسيق مع الجهات المعنية لإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين".

وخلال الاجتماع استعرض كل رئيس مركز ومدينة وحي موقف الحملة الميكانيكية الخاصة به من سيارات سيارات 3/4 نقل وجمع قمامة ، سيارات 3 /4 مجهزة لصيانة الكهرباء ، سيارة نقل قلاب كبير ، لورد – جليدر – جرار سيارات فنطاس – سيارات مجهزة بمكبس .

شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفائتها أولاً بأول لتعظيم الاستفادة من الحملات الميكانيكية ، وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل مكاتب خدمة المواطنين في كل مركز ومدينة وتخصيص يوم في الإسبوع للقاء المواطنين للتعرف على مشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها فوراً في إطار القانون.


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