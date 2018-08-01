محافظ الدقهلية إطلاق اسم شهداء المطرية علي إحدى ميادين المدينة

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم اﻷربعاء، إطلاق اسم شهداء المطرية علي احدي ميادين المدينة مدون عليه اسمائهم تخليدا لذكراهم وإقامة حفل تأبين لشهداء حادث طريق بورسعيد اﻷليم الذي هز قلوب ومشاعر المصريين بالمحافظة، بمشاركة كافة القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء مقدما خالص التعازي ﻷسر الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، بوفد من الشباب ممثلين عن أبناء المطرية لبحث كافة اﻹحتياجات والمشاكل، التي تواجههم والعمل علي حلها، قائلاً أن شباب المطرية ضربوا أروع الأمثال في اﻹخلاص والتفاني في العمل ،والبحث عن لقمة العيش ولابد ان تصدروا صورة جيدة للجميع عن مواطني المطرية الذين يعملون بكل كد واخلاص لكسب قوت يومهم .

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بضرورة توفير كافة اﻹحتياجات الطبية، وكافة التخصصات الطبية بمستشفي المطرية ومراجعة كافة نقاط اﻹسعاف علي جميع الطرق المؤدية الي ومن مدينة المطرية ،وبحث امكانية زيادة نقاط اﻹسعاف علي تلك الطرق.

ومن جهة اخري قال الشعراوي، أنه سيتم بحث اقامة منطقة صناعية بالنسايمه مركز المنزلة علي مساحة 67 فدان لجذاب اﻹستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المنزلة والمطرية ، تضم مصانع للملابس التي تتطلب كثافة كبيرة من العمالة.

وفي سياق ذاته وجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة المطرية، بدراسة رصف ورفع كفاءة طريق ترعة السلام الرابط بين مدينة المطرية ومحافظة بورسعيد، بالإضافة إلي رفع كفاءة كافة الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، موجهاً بإنشاء منافذ متعددة الأغراض داخل المدينة لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير كافة السلع اليومية للمواطنين.

وأكد الشعراوي، أن بحيرة المنزلة لها اولوية خاصة عن باقي البحيرات لما تتمتع به من موقع استراتيجي واقتصادي متميز لجذب اﻹستثمارات داخل وخارج البحيرة مما سينعكس باﻹيجاب علي جموع مواطني المطرية وخلق فرص عمل اكبر للشباب حضر اللقاء الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أعضاء مجلس النواب عن مركزي المنزلة والمطرية.