محافظ البحر الأحمر يهدى درع المحافظة لنائب مدير الأمن

البحر الأحمر - عماد عرفة

أهدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة للواء محمود السيد محمود إبراهيم نائب مدير أمن البحر الأحمر، درع المحافظة وذلك تقديرًا لما قدمه خلال عمله بمديرية أمن البحر الاحمر .

ووجه المحافظ الشكر لنائب مدير الأمن لما بذله من مجهودات فى سبيل استقرار الحالة الأمنية في المحافظة ومكافحة الجرائم بشتى صورها

جدير بالذكر أن اللواء محمود السيد محمود انضمامه الى مديرية أمن البحر الاحمر اعتبارًا من أغسطس 2014م بوظيفة مساعد مدير أمن البحر الأحمر للجنوب ثم تدرج فى الوظائف القيادية إلى مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية ثم نائبًا لمدير الأمن اعتبارًا من أغسطس 2016م حتى إحالته للتقاعد فى أغسطس 2018.

من جانب آخر تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر الأعمال الإنشائية بمبنى مركز معلومات شبكات المرافق بالبحر الأحمر، بجانب مبنى محافظة البحر الأحمر .

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها أن يتم إنشاء مبنى مرمز معلومات وشيكات المرافق ليكون قاعدة بيانات علمية دقيقة للبنية التحتية وإمداد مخططى ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية .

وأضاف بيان المحافظة أن المحافظ وجه لجهاز التعمير بالبحر الأحمر بسرعة الانتهاء من الاعمال التى تتم بالمبنى مؤكدًا على إنهاء هذه الأعمال بالكفاءة العالية.

كما أكد المحافظ أن الغرض من هذا المركز هو منع الحفر العشوائى وحماية البنية التحتية والبنية الفوقية وحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض من التدمير .

جدير بالذكر أن مركز معلومات شبكات المرافق بالبحر الأحمر يقوم بإنشائه جهاز التعمير والإسكان بمحافظة البحر الاحمر على مساحة 400 متر مربع وبتكلفة 5.6 مليون وذلك لمعاونه شركات المرافق على عدم إتلاف أو تدمير شبكات المرافق الأخرى .